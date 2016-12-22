Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Україна та Польща домовились про виробництво зенітно-ракетної техніки

Польська сторона, в свою чергу, відзначила високий рівень компетенції українських фахівців в області протиповітряної оборони
ДК "Укроборонпром" і польська компанія WB Electronics S.A. 22 грудня 2016 підписали Угоду про співпрацю в галузі створення нових зразків зенітної і зенітної-ракетної техніки відповідно до умов ведення сучасної війни.
Україна та Польща домовились про виробництво зенітно-ракетної техніки Фото: zn.ua

З української сторони безпосередніми учасниками співпраці стали ДП "Спецтехноекспорт" і ДАХК "Артем", які входять до складу ДК, інформує "Слово і Діло".

"Досвід і можливості польських партнерів є важливим для нас і подальшого розвитку українського ОПК. "Укроборонпром" остаточно визначив курс переходу на міжнародні стандарти тому ми раді розробляти нові зразки озброєння саме з компанією країни-члена НАТО", – заявив заступник генерального директора з авіабудування та виробництва ГК Володимир Коробов.

Польська сторона, в свою чергу, відзначила високий рівень компетенції українських фахівців в області протиповітряної оборони.

Нагадаємо, державна компанія "Укроборонсервіс" (входить у держконцерн "Укроборонпром") і словацька Grand Power S.R.O. підписали договір про спільне виробництво стрілецької зброї в Україні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 12 2016 16:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Миллионы мимо. За что критикуют активистов, борющихся с курением и алкоголем

Миллионы мимо. За что критикуют активистов, борющихся с курением и алкоголем

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.