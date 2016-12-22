Україна та Польща домовились про виробництво зенітно-ракетної техніки

Польська сторона, в свою чергу, відзначила високий рівень компетенції українських фахівців в області протиповітряної оборони

ДК "Укроборонпром" і польська компанія WB Electronics S.A. 22 грудня 2016 підписали Угоду про співпрацю в галузі створення нових зразків зенітної і зенітної-ракетної техніки відповідно до умов ведення сучасної війни.

З української сторони безпосередніми учасниками співпраці стали ДП "Спецтехноекспорт" і ДАХК "Артем", які входять до складу ДК, інформує "Слово і Діло".

"Досвід і можливості польських партнерів є важливим для нас і подальшого розвитку українського ОПК. "Укроборонпром" остаточно визначив курс переходу на міжнародні стандарти тому ми раді розробляти нові зразки озброєння саме з компанією країни-члена НАТО", – заявив заступник генерального директора з авіабудування та виробництва ГК Володимир Коробов.

Польська сторона, в свою чергу, відзначила високий рівень компетенції українських фахівців в області протиповітряної оборони.

Нагадаємо, державна компанія "Укроборонсервіс" (входить у держконцерн "Укроборонпром") і словацька Grand Power S.R.O. підписали договір про спільне виробництво стрілецької зброї в Україні.