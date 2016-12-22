Україна та Польща домовились про виробництво зенітно-ракетної техніки
З української сторони безпосередніми учасниками співпраці стали ДП "Спецтехноекспорт" і ДАХК "Артем", які входять до складу ДК, інформує "Слово і Діло".
"Досвід і можливості польських партнерів є важливим для нас і подальшого розвитку українського ОПК. "Укроборонпром" остаточно визначив курс переходу на міжнародні стандарти тому ми раді розробляти нові зразки озброєння саме з компанією країни-члена НАТО", – заявив заступник генерального директора з авіабудування та виробництва ГК Володимир Коробов.
Польська сторона, в свою чергу, відзначила високий рівень компетенції українських фахівців в області протиповітряної оборони.
Нагадаємо, державна компанія "Укроборонсервіс" (входить у держконцерн "Укроборонпром") і словацька Grand Power S.R.O. підписали договір про спільне виробництво стрілецької зброї в Україні.
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