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Україна та Польща це різні світи, - віце-президент Єврокомісії

"Олігархи є тягарем для народу України"
Віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс порівняв Польщу і Україну, назвавши їх різними світами через корупцію та відсутність верховенства права в останній.
Україна та Польща це різні світи, - віце-президент Єврокомісії Фото: dt.ua

Про це Франс Тіммерманс заявив, говорячи про ситуацію в Польщі часів звільнення від комунізму, повідомляє УНІАН.

Тіммерманс зазначив, що тоді поляки обрали "верховенство права, демократію, відкритість, свободу засобів масової інформації, ринкову економіку і можливості для всіх".

"Це вибір, який був зроблений польським народом, коли вони звільнили себе від комуністичного тиску. Не ми це зробили, поляки це зробили, почавши у Гданську. Люди, якими ми можемо тільки захоплюватися, такі як Лех Валенса. Вони це самі зробили. Але Європейський Союз допоміг", - підкреслив віце-президент.

На його переконання, тоді ситуація в Польщі була подібна до ситуації в Україні – "економічно, соціально, свого роду політично".

"Зараз подивіться на різницю. Це два різні світи. Частково це тому, що у нас є верховенство права. Тому що у нас є незалежні судді. Тому що з корупцією можна боротися незалежним судом. Тому в Польщі немає олігархів, тому в Польщі немає корумпованого суспільства, яке є тягарем для народу України", - зазначив Тіммерманс.

Нагадаємо, що колишній президент фонду "Солідарність" і державний віце-секретар в Міністерстві закордонних справ Польщі у 2010-2012 роках Кшиштоф Становський у своїй статті для Atlantic Council написав, що Україна може винести важливі уроки з революційної історії Польщі.

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19 07 2017 18:57
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