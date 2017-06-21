Україна та США найближчим часом підпишуть дуже важливі угоди по оборонному співробітництву, – Порошенко

Порошенко наголосив, що будуть підписані дуже важливі угоди, в тому числі і угоди по оборонному співробітництву

Президент України Петро Порошенко анонсує найближчим часом підписання між Україною та США угод про оборонні закупівлі та військово-технічну співпрацю.

Про це Порошенко повідомив під час прес-конференції сьогодні у Вашингтоні.

"Було домовлено про те, що найближчим часом Україну відвідають декілька ключових членів нової адміністрації президента США, і будуть підписані дуже важливі угоди, в тому числі і угоди по оборонному співробітництву, включаючи угоду про оборонні закупівлі та угоду про військово-технічну співпрацю", - заявив він, пише УНІАН.

Як повідомляв iPress.ua раніше, президент України Петро Порошенко встановив дружні стосунки з главою Пентагону Джеймсом Меттісом, а міністерство оборони США надає важливого значення подіям в Україні. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

"Від патріота - патріоту. З повагою". Щирі слова міністра оборони США, адресовані нашому президентові, чи не найкраще характеризують дружні стосунки, які склалися після їхньої зустрічі", - зазначив Цеголко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко після переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Київ отримав тверду підтримку зі сторони Вашингтона.