Україна та США розкритикували Росію за відмову допустити спостерігачів ОБСЕ до свого кордону
Представник США в ОБСЄ Даніел Бер зазначив, що пункт 4 Мінського протоколу визначає чітку роль ОБСЄ щодо моніторингу обох сторін українсько-російського кордону.
Про це повідомила Радіо Свобода.
За його словами, такий крок Москви націлений на те, аби приховати повну міру участі Росії в постачанні зброї, фінансуванні та направленні персоналу для підтримки сепаратистів на сході Україні.
Українське Міністерство закордонних справ заявило, що Росія є єдиною державою в ОБСЄ, яка перешкоджає розширенню мандату Місії.
"Такі дії Російської Федерації свідчать про свідоме небажання сприяти деескалації ситуації на Донбасі та намір продовжувати постачання важкої зброї, військового обладнання і боєприпасів, регулярних військ, бойовиків і найманців, здійснювати підтримку терористичної діяльності на території України", - наголосили в МЗС.
6 квітня постійна Рада ОБСЄ продовжила до 31 липня 2017 року мандат Місії спостерігачів на двох російських пунктах пропуску Гуково і Донецьк.
Раніше спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЕ) зафіксувала щонайменше чотири реактивні системи залпового вогню Град в районі аеродрому в тимчасово окупованому терористами "ЛНР" Луганську.
3 квітня невідомі особи на контрольованій террористами території Донецької області, проїжджаючи повз патруль СММ ОБСЄ і вигукуючи образи на їхню адресу, відкрили вогонь із автоматичної зброї.
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