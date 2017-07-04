Україна та США розкритикували Росію за відмову допустити спостерігачів ОБСЕ до свого кордону

Росія заблокувала розширення мандату ОБСЕ, аби приховати масштаби спонсорування бойовиків Донбасу Україна і США розкритикували Росію за чергову відмову розширити територіальний обсяг мандату Спостережної місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЕ) на російських прикордонних пунктах Гуково й Донецьк у Ростовській області на кордоні з Україною.

Представник США в ОБСЄ Даніел Бер зазначив, що пункт 4 Мінського протоколу визначає чітку роль ОБСЄ щодо моніторингу обох сторін українсько-російського кордону.

Про це повідомила Радіо Свобода.

За його словами, такий крок Москви націлений на те, аби приховати повну міру участі Росії в постачанні зброї, фінансуванні та направленні персоналу для підтримки сепаратистів на сході Україні.

Українське Міністерство закордонних справ заявило, що Росія є єдиною державою в ОБСЄ, яка перешкоджає розширенню мандату Місії.

"Такі дії Російської Федерації свідчать про свідоме небажання сприяти деескалації ситуації на Донбасі та намір продовжувати постачання важкої зброї, військового обладнання і боєприпасів, регулярних військ, бойовиків і найманців, здійснювати підтримку терористичної діяльності на території України", - наголосили в МЗС.

6 квітня постійна Рада ОБСЄ продовжила до 31 липня 2017 року мандат Місії спостерігачів на двох російських пунктах пропуску Гуково і Донецьк.

Раніше спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЕ) зафіксувала щонайменше чотири реактивні системи залпового вогню Град в районі аеродрому в тимчасово окупованому терористами "ЛНР" Луганську.

3 квітня невідомі особи на контрольованій террористами території Донецької області, проїжджаючи повз патруль СММ ОБСЄ і вигукуючи образи на їхню адресу, відкрили вогонь із автоматичної зброї.