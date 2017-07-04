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Україна та США розкритикували Росію за відмову допустити спостерігачів ОБСЕ до свого кордону

Росія заблокувала розширення мандату ОБСЕ, аби приховати масштаби спонсорування бойовиків
Росія заблокувала розширення мандату ОБСЕ, аби приховати масштаби спонсорування бойовиків Донбасу Україна і США розкритикували Росію за чергову відмову розширити територіальний обсяг мандату Спостережної місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЕ) на російських прикордонних пунктах Гуково й Донецьк у Ростовській області на кордоні з Україною.
Україна та США розкритикували Росію за відмову допустити спостерігачів ОБСЕ до свого кордону Фото: qha.com.ua

Представник США в ОБСЄ Даніел Бер зазначив, що пункт 4 Мінського протоколу визначає чітку роль ОБСЄ щодо моніторингу обох сторін українсько-російського кордону.

Про це повідомила Радіо Свобода.

За його словами, такий крок Москви націлений на те, аби приховати  повну міру участі Росії в постачанні зброї, фінансуванні та направленні персоналу для підтримки сепаратистів на сході Україні.

Українське Міністерство закордонних справ заявило, що  Росія є єдиною державою в ОБСЄ, яка перешкоджає розширенню мандату Місії.

"Такі дії Російської Федерації свідчать про свідоме небажання сприяти деескалації ситуації на Донбасі та намір продовжувати постачання важкої зброї, військового обладнання і боєприпасів, регулярних військ, бойовиків і найманців, здійснювати підтримку терористичної діяльності на території України", - наголосили в МЗС.

6 квітня постійна Рада ОБСЄ продовжила до 31 липня 2017 року мандат Місії спостерігачів на двох російських пунктах пропуску Гуково і Донецьк.

Раніше спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЕ) зафіксувала щонайменше чотири реактивні системи залпового вогню Град в районі аеродрому в тимчасово окупованому терористами "ЛНР" Луганську.

3 квітня невідомі особи на контрольованій террористами території Донецької області, проїжджаючи повз патруль СММ ОБСЄ і вигукуючи образи на їхню адресу, відкрили вогонь із автоматичної зброї.

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07 04 2017 07:53
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