Україна та Світовий банк підписали меморандум щодо підтримки приватизації "Укргазбанку"

Очікується, що цей документ стане значним кроком в політиці уряду щодо роздержавлення держбанків і залучення інвестицій у банківський сектор України

Кабінет міністрів і Світовий банк (СБ) домовилися про залучення Міжнародної фінансової корпорації (IFC, входить до групи СБ) до приватизації "Укргазбанку".

Відповідне підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації "Укргазбанку" між Міністерством фінансів, "Укргазбанком" та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) відбулося 14 листопада, повідомляє прес-служба Кабміну.

Сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч з президентом групи Світового банку Джима Йонг Кіма.

Глава уряду підкреслив, що протягом останніх років в Україні вдалося стабілізувати економічну ситуацію і сьогодні йдеться про відновлення потужностей та забезпечення сталого економічного зростання.

"Наші пріоритети на наступний рік – впровадження змін у системі освіти, в судовій системі. Я переконаний, що буде створено антикорупційний суд. Важливе питання – впровадження медичної реформи, і тут ми були б дуже вдячні за можливість створення спільної зі Світовим банком програми впровадження реформи", - сказав Володимир Гройсман.

Прем'єр-міністр також подякував за високу оцінку роботи влади і додав, що "Україна не збирається зупинятися". "Незважаючи на свій потенціал, ми маємо кратні можливості збільшення економіки", - наголосив Володимир Гройсман.

За підсумками зустрічі у присутності прем'єр-міністра та президента Світового банку відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації державного банку "Укргазбанк" між Міністерством фінансів України, ПАТ "Укргазбанк" та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).

Очікується, що цей документ стане значним кроком в політиці уряду щодо роздержавлення держбанків і залучення інвестицій у банківський сектор України.

Також на питання журналістів про те, чи задоволений Світовий банк законом і чи має занепокоєння щодо останніх правок щодо пенсійної реформи Джим Йонг Кім в ефірі "112 Україна" відповів:

"Ми дуже ретельно відслідковуємо ситуацію з пенсійною реформою і хочу наголосити на тому, що це був дуже сміливий крок. Ми знаємо про те, що були додані нові статті, ми підтримуємо діалог з Міністерством. Міністерство нам роз’яснило, що є шляхи, якими можна забезпечити те, що реформа буде здійснена у тій формі, яка існує на сьогоднішній день", - прокоментував президент.

Також він додав, що "було б краще, якби ці статті не були додані, але реформа має запас міцності, тому вона буде здійснена і буде забезпечено захист найуразливіших верств пенсіонерів, а також буде забезпечено сталість Пенсійного фонду. Для мене ця ситуація показує дві речі. По-перше, те, що демократія розвинена в Україні, що вона жива і почуває себе добре, а по-друге, що існує потужне лідерство, яке забезпечує просування реформ".