Україна та Угорщина домовилися напрацювати документ щодо закону про освіту

Міністри закордонних справ України та Угорщини під час зустрічі у Чернівцях домовилися напрацювати спільний документ щодо імплементації нового Закону України "Про освіту", зокрема його 7 статті, яка стосується використання мов у навчальному процесі.

"Спільно з офіційними чинниками румунської сторони проведено зустріч з представниками румунської громади, керівниками та викладачами румуномовних навчальних закладів області. В ході зустрічі обговорено шляхи врахування рекомендацій Венеціанської комісії стосовно статті 7 освітнього закону", - повідомляє прес-служба МЗС України.

Також сторони обговорили питання розвитку прикордонної інфраструктури на українсько-румунському державному кордоні.

"У цьому контексті українською стороною повідомлено про намір відкрити у першій половині 2018 року пункти пропуску через українсько-румунський державний кордон "Красноїльськ" та "Дяківці", підкреслено необхідність відкриття пішохідних пунктів пропуску по всій протяжності кордону", - повідомляють в МЗС.

Нагадаємо, що Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Раніше Венеціанська комісія закликала Україну внести зміни у "мовну статтю" українського закону про освіту щодо російської мови.