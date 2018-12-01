Україна та Угорщина домовилися напрацювати документ щодо закону про освіту
"Спільно з офіційними чинниками румунської сторони проведено зустріч з представниками румунської громади, керівниками та викладачами румуномовних навчальних закладів області. В ході зустрічі обговорено шляхи врахування рекомендацій Венеціанської комісії стосовно статті 7 освітнього закону", - повідомляє прес-служба МЗС України.
Також сторони обговорили питання розвитку прикордонної інфраструктури на українсько-румунському державному кордоні.
"У цьому контексті українською стороною повідомлено про намір відкрити у першій половині 2018 року пункти пропуску через українсько-румунський державний кордон "Красноїльськ" та "Дяківці", підкреслено необхідність відкриття пішохідних пунктів пропуску по всій протяжності кордону", - повідомляють в МЗС.
Нагадаємо, що Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".
Раніше Венеціанська комісія закликала Україну внести зміни у "мовну статтю" українського закону про освіту щодо російської мови.
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