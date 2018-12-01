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Україна та Угорщина домовилися напрацювати документ щодо закону про освіту

Сторони обговорили шляхи врахування рекомендацій Венеціанської комісії стосовно статті 7 освітнього закону
Міністри закордонних справ України та Угорщини під час зустрічі у Чернівцях домовилися напрацювати спільний документ щодо імплементації нового Закону України "Про освіту", зокрема його 7 статті, яка стосується використання мов у навчальному процесі.
Україна та Угорщина домовилися напрацювати документ щодо закону про освіту Фото: EPA/UPG

"Спільно з офіційними чинниками румунської сторони проведено зустріч з представниками румунської громади, керівниками та викладачами румуномовних навчальних закладів області. В ході зустрічі обговорено шляхи врахування рекомендацій Венеціанської комісії стосовно статті 7 освітнього закону", - повідомляє прес-служба МЗС України.

Також сторони обговорили питання розвитку прикордонної інфраструктури на українсько-румунському державному кордоні.

"У цьому контексті українською стороною повідомлено про намір відкрити у першій половині 2018 року пункти пропуску через українсько-румунський державний кордон "Красноїльськ" та "Дяківці", підкреслено необхідність відкриття пішохідних пунктів пропуску по всій протяжності кордону", - повідомляють в МЗС.

Нагадаємо, що Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Раніше Венеціанська комісія закликала Україну внести зміни у "мовну статтю" українського закону про освіту щодо російської мови.

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