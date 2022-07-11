Україна та Японія обговорили гуманітарну підтримку та допомогу з розмінування
Про це повідомляє МЗС України.
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова провела зустріч з генеральним директором Європейського бюро МЗС Японії Накагоме Масаші. На цій зустрічі обговорювались пріоритети під час головування Японії в G7 та подальша підтримка України в умовах повномасштабної агресії з боку рф.
Накагоме Масаші підтвердив незмінність політики офіційного Токіо щодо всебічної підтримки України. Зокрема, Японія продовжить надавати потужну гуманітарну підтримку та допомогу з розмінування. Масаші пообіцяв, що Україна буде пріоритетом під час японського головування в G7 у 2023 році.
"Ми продовжимо згуртовувати G7 задля подальшої потужної підтримки України та підтримувати жорстку санкційну політику", - наголосив Масаші.
Джапарова наголосила на важливості подальшої підтримки України напередодні складного зимового періоду. Перша заступниця зауважила, що, завдаючи ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, росія прагне поглибити гуманітарну кризу та спричинити нову хвилю переміщених осіб з України.
Нагадаємо, що Велика Британія та Японія домовились про посилення підтримки України.
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