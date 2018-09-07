Україна та ЄС мають спільне бачення інтеграції, – Порошенко

"Сьогодні ми домовилися щодо подальшого бачення українсько-європейських відносин, базованих на секторальній інтеграції"

Україна та Євросоюз домовилися щодо спільного бачення секторальної інтеграції України в цифровій, енергетичній, митній сферах та в співробітництві у рамках Шенгенської зони.

Про це заявив у Брюсселі Президент Петро Порошенко за результатами саміту Україна–ЄС, що відбувся 9 липня, інформує "Радіо Свобода".

"Сьогодні ми домовилися щодо подальшого бачення українсько-європейських відносин, базованих на секторальній інтеграції. Україна віддана справі наближення своїх законів до європейських у сферах енергетики, цифрового ринку, шенгенських вимог та в митній співпраці", – заявив Порошенко.

Лідери ЄС та України на саміті у Брюсселі, зокрема, закликали звільнити незаконно утримуваних українців у Росії та Криму, включно із режисером Олегом Сенцовим, Володимиром Балухом та іншими.

"Прошу, почніть звільняти утримуваних українців з російських в’язниць", – заявив Порошенко, звертаючись до Росії.

Головна Євроради Дональд Туск зі свого боку зауважив, що сподівається, що "це питання буде у порядку денному Трампа із Путіним у Гельсінкі. Я також матиму зустріч із послом США в ЄС і закличу його порушити це питання на саміті в Гельсінкі", – запевнив Туск.

Підсумковою заявою саміт ЄС "визнав європейські прагнення України та привітав її європейський вибір, як це зазначено в Угоді про асоціацію".

Документ констатує, що Європейський союз вітає вже досягнуті Україною результати в ході виконання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Країни європейського блоку також вітають прагнення українців наблизити законодавство України до законів, якими користується ЄС, зокрема, "у сфері цифрового ринку, митного співробітництва та енергетики" задля створення в Україні нових робочих місць та сприяння розвитку торговельних відносин.

У заяві також вітається ухвалення закону щодо вищого антикорупційного суду, але із зауваженням, що ЄС "із нетерпінням очікує швидкого ухвалення необхідних поправок, що гарантують його юрисдикцію щодо звернень відповідних судових рішень першої інстанції".

Керівники ЄС та України не оминули увагою й трагічне збиття літака рейсу MH17 і, вшановуючи жертв катастрофи, висловили сподівання на ефективне судове переслідування відповідальних за цю трагедію.

Голова Європейської ради Дональд Туск закликав Російську Федерацію взяти на себе відповідальність і повною мірою співпрацювати із слідством задля встановлення справедливості.

Нагадаємо, що в рамках саміту Україна-ЄС Європейський інвестиційний банк та очільники українського уряду підписали фінансову угоду на підвищення безпеки українських автомобільних доріг.