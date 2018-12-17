Україна та ЄС підписали чотири фінансові угоди

В ході Ради асоціації Україна-ЄС, яка розпочалася 17 грудня в Брюсселі, сторони підписали чотири важливі фінансові угоди.

Документи стосуються, зокрема, фінансової підтримки Єврокомісією проектів енергоефективності, підвищення кваліфікації співробітників органів державної влади, модернізації системи професійно-технічної освіти, просування контактів між людьми з ЄС та українським суспільством тощо, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, метою Угоди між урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу "Програма підтримки енергоефективності в Україні - EE4U-II" є залучення допомоги Європейського Союзу на фінансування заходів з енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів в Україні, що сприятиме зменшенню національного енергоспоживання та викидів парникових газів, збільшенню енергетичної безпеки України.

Документ передбачає реалізацію проектів енергоефективності, які призведуть до зменшення споживання енергії на рівні багатоквартирних будинків, покращення умов для інвестицій в цю галузь, а також вдосконалення системи аудиту у сфері енергетики. Загальний внесок ЄС в рамках Угоди становить 54 млн євро.

Від уряду України цю угоду підписав віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, від Європейської Комісії – комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган.

Ще один документ - угода між урядом України та Європейською Комісією про фінансування Програми технічного співробітництва 2018 року - спрямована на зміцнення інституційної спроможності українських органів влади імплементувати законодавчі норми ЄС в українське законодавство. Зокрема, забезпечити виконання положень угоди про асоціацію/ПЗВТ у вибраних пріоритетних напрямках: навколишнє середовище, транспорт, енергетика, санітарний та фітосанітарний контроль, бухгалтерський облік, стандартизація, електронна комунікація, кібербезпека.

Окремо в угоді прописано принципи поваги органів державної влади України до прав людини та основних свобод. Загальний внесок ЄС в рамках угоди становить 37 млн євро.

Третя угода - "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України" - спрямована на реформування та модернізацію системи професійно-технічної освіти в Україні для сприяння сталому і інклюзивному соціально-економічному розвитку завдяки кращому економічному управлінню, збільшенню диверсифікації та вищій продуктивності праці. Загальний бюджет угоди - 58 млн євро.

Нарешті, четверта угода - "Програма розширення контактів між людьми: Дім Європи" передбачає залучення допомоги Європейського Союзу для просування контактів між людьми з ЄС та українським суспільством з метою обміну найкращими практиками та сприяння взаєморозумінню. Цей документ, зокрема, передбачає професійний обмін для короткострокового професійного стажування у країнах-членах ЄС, у першу чергу, завдяки існуючим програмам та проектам держав-членів, а також підтримку програмного та інформаційного центру "Дім Європи".

Загальний внесок ЄС в рамках цієї, четвертої Угоди становить 18 млн євро.