Україна та ЄС погодили "нейтральних" арбітрів, що займуться лісом-кругляком

Уряд України та Європейська комісія завершили узгодження списку "нейтральних" арбітрів, один з яких має очолити арбітраж у суперечці про заборону експорту лісу-кругляка.

Про це повідомив речник представництва ЄС в Україні Юргіс Вільчинскас, передає "Європейська правда".

Як відомо, за угодою про асоціацію мають бути сформовані три групи арбітрів по 5 людей у кожній – від України, від ЄС, а також "нейтральні", які не є громадянами ані України, ані Євросоюзу. Для початку арбітражу з кожної групи обирається один арбітр. "Нейтральні" арбітр має очолювати арбітражну групу.

Юргіс Вільчинскас підтвердив інформацію про те що Україна зараз призначила 4 з 5 своїх кандидатів у арбітражну групу, ЄС досі чекає на призначення п’ятого українського кандидата.

Читайте також: Віктор Галасюк: Мораторій на експорт лісу – ініціатива, яка з одного боку захищає українську екологію, а з іншого боку - українські робочі місця і промисловість

Водночас, дипломат повідомив, що нещодавно завершилося призначення групи нейтральних арбітрів.

"Обидва списки, крім українського, офіційно узгоджені. Список потенційних арбітрів, які не представляють ані Україну, ані ЄС, також вже погоджений сторонами", - заявив він.

Як уточнили "Європейській правді" співрозмовники з української сторони, кандидатури "нейтральних" арбітрів перебували на розгляду ще з минулого року, але їх затвердження з незрозумілих причин затягувалося. Днями Київ передав ЄС свої пропозиції, з якими сторона ЄС погодилася.

Таким чином, арбітражний розгляд може розпочатися вже ближчим часом (орієнтовно в червні).

Джерело на Банковій запевнило "Європейську правду", що АП не блокуватиме початок розгляду через не призначення Києвом п’ятого потенційного арбітра.

Як повідомляла ЄП Єврокомісар Сесілія Мальмстрьом повідомила українську сторону про намір почати арбітражну процедуру проти України; в разу незгоди Києва Брюссель звернеться до СОТ.

Нагадаємо, що Петро Порошенко поставив під сумнів ефективність мораторію на вивезення лісу і підписав закон про посилення відповідальності за незаконну порубку лісу та порушення вимог з охорони пралісів.