Україна імпортувала 14,1 млрд куб. м газу в 2017 році

Поставки імпортованого газу в Україну у 2017 році здійснювались виключно з європейського газового ринку. У порівнянні з 2016 роком імпорт газу збільшився на 27% – з 11,1 млрд куб. м до 14,1 млрд куб. м.

Важливим результатом року стало збільшення обсягів та частки імпорту приватними трейдерами та споживачами газу. Минулого року ці компанії імпортували в 1,8 рази більше газу, ніж у 2016 році – 5,4 млрд куб. м проти 2,9 млрд куб. м, - йдеться у звіті на сайті НАК "Нафтогаз Україна".

У 2017 році газ в Україну імпортували 67 компаній (у 2016 році – 34 компанії).

У минулому році Нафтогаз імпортував з європейського ринку 8,7 млрд куб. м газу, що на 0,5 млрд куб. м (6%) більше, ніж у попередньому році. Кількість європейських постачальників, у яких Нафтогаз закуповував природний газ у 2017 році, склала 13 компаній (у 2016 році – 15 компаній). Жодна з цих компаній не постачає більше 30% обсягу імпортованого газу.

Зміни на українському газовому ринку стали можливими внаслідок прийняття закону "Про ринок природного газу" (діє з 1 жовтня 2015 року) та інших кроків, спрямованих на створення в Україні відкритого та прозорого ринку природного газу.

Нафтогаз вже третій рік не закуповує газ у Газпрому, який не став подовжувати дію "зимового пакету" у 2016 р. Згідно умов "зимового пакету", Газпром відмовлявся від претензій за положенням контракту "бери або плати" до рішення арбітражу, а також від вимог оплати за нібито поставлений на неконтрольовані Україною території газ. У такому випадку Нафтогаз мав можливість розглядати Газпром у числі потенційних постачальників, серед яких обирав за найнижчою ціновою пропозицією. За відсутності підписаного Газпромом "зимового пакету" Нафтогаз не мав підстав розглядати Газпром серед можливих постачальників.

У грудні 2017 року Стокгольмський арбітраж скасував усі претензії Газпрому щодо не отриманого Нафтогазом газу. Зокрема, арбітри відхилили вимоги російської компанії за положенням "бери або плати", а також визначили, що Нафтогаз не має платити за газ, нібито поставлений в ОРДЛО. Арбітраж також зобов'язав російську монополію продавати Нафтогазу до 5 млрд куб. м газу щорічно за ціною ліквідного європейського хабу. Ця ціна є нижчою, ніж наявна наразі на західному кордоні. Нафтогаз зобов'язаний купувати з цього обсягу 4 млрд куб. м на рік, що складає менше половини очікуваних потреб Нафтогазу у імпорту газу. Решту газу компанія може закупити у постачальників, які запропонують найбільш конкурентні умови.