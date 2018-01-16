Україна у 2017 році скоротила споживанння антрациту на 46%

За минулий рік споживання українськими ТЕС та ТЕЦ вугілля антрацитових марок скоротилося на 46 відсотків до 4,8 мільйона тонн.

Про це у вівторок, 16 січня, повідомив віце-прем'єр-міністр України із питань енергетики й інфраструктури Володимир Кістіон, інформує сайт Кабміну.

Посадовець уточнив, що 2,3 мільйона тонн антрацитового вугілля було зекономлено завдяки збільшенню генерації атомних електростанцій (АЕС) та гідроелектростанцій (ГЕС). Ще 1,8 мільйона тонн антрациту було заміщено вугіллям газової групи, що видобувається в Україні, зазначив Кістіон.

Минулого тижня міністерство енергетики та вугільної промисловості України повідомляло про скорочення у 2017 році видобутку вугілля в країні на 14,6 відсотка порівняно з 2016 роком - або майже на шість мільйонів тонн в абсолютних цифрах до близько 34,9 мільйона тонн.

Нагадаємо, у 2017 році Україна імпортувала 19,8 млн тонн вугілля на $2,7 млрд.