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Україна у 2017 році збільшила експорт товарів до ЄС на 30%

Найбільшими темпами зросли обсяги українського експорту до Бельгії, Нідерландів та Латвії
Експорт українських товарів до ЄС у 2017 році зріс на 29,9% та склав $17,5 млрд. Це 40,5% від усього обсягу продажів українських товарів за кордон.
Україна у 2017 році збільшила експорт товарів до ЄС на 30% Фото: uazmi.org

Такі дані оприлюднені на сайті Держстату.

Найбільшими темпами зросли обсяги українського експорту до Бельгії (на 81,4%), Нідерландів (на 68,5%) та Латвії (на 54,7%).

Серед країн ЄС найбільший обсяг українських товарів експортується до Польщі – на суму $2,7 млрд. Разом з тим, темпи зростання експорту до Польщі нижчі за середні – лише 23,8%.

На 28% зріс український експорт до Італії ($2,5 млрд), на 23,2% - до Німеччини ($1,7 млрд) та на 26% - до Угорщини ($1,3 млрд).

Одночасно імпорт товарів із Європейського Союзу зріс на 21,3% - до $20,7 млрд.

Загалом український експорт у 2017 році зріс на 19%, досягнувши $43,2 млрд. Імпорт натомість зріс на 26,4%, до 49,6 млрд.

Найбільший обсяг українських товарів традиційно експортується до Росії – її складова у структурі українського експорту складає 9,1%. Туди продано товарів на суму $3,9 млрд, зростання у 2017 році склало 9,6%.

На другому місці - Польща, на третьому – Туреччина ($2,5 млрд, зростання – на 28%). Також у топ-10 ключових ринків збуту українських товарів входять Італія, Індія ($2,2 млрд), Китай ($2 млрд, 11,3%) та Єгипет ($1,8 млрд), Німеччина та Нідерланди ($1,6 млрд).

Завдяки високим темпам зростання у минулому році обсяг експорту до ЄС вперше перевищив рівень 2013 року ($16,7 млрд).

Натомість загальний обсяг українського експорту поки досяг лише 68% від рівня 2013 року.

Нагадаємо, кількість українських підприємств, які здійснюють експорт товарів до держав-членів Європейського Союзу, у 2017 році склала понад 14 тис. За останній рік їх число збільшилося на 734 компанії.

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