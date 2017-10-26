Україна подасть до ООН резолюцію щодо дій Росії в Криму, - Клімкін
У резолюції "буде підкреслено, що Росія перешкоджає міжнародним гуманітарним організаціям отримати доступ до анексованого Криму", - повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, інформує "Інтерфакс-Україна".
Він також додав, що на сьогодні у Росії утримують 38 політичних в’язнів з України.
"38 політичних ув'язнених з України перебувають зараз в російських в'язницях, дуже багато хто на окупованому Донбасі ...", - наголосив Клімкін.
Як повідомлялося, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.
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