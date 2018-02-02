Україна у 2018 році поверне МВФ 44 мільярди

Погашення зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) на поточний рік заплановано у обсязі 43,7 млрд грн, перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) - 8,3 млрд грн, перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 3,8 млрд грн.

У 2018 році платежі з погашення державного боргу заплановані у обсязі 175,7 млрд грн, з яких 114 млрд грн, або 64,9%, становлять платежі за внутрішнім боргом, а 61,7 млрд грн, або 35,1% - платежі за зовнішніми боргами, - йдеться у Програмі управління державним боргом на 2018 рік.

Обсяг платежів з обслуговування держборгу на 2018 рік прогнозується у сумі 130,2 млрд грн, з яких 79,3 млрд грн, або 60,9% - платежі за внутрішнім боргом, 50,8 млрд грн, або 39,1% - платежі за зовнішніми боргами.

Крім того, за реструктуризованими єврооблігаціями 2015 року Україна має виплатити 27,3 млрд грн, за єврооблігаціями 2017 року - 6,6 млрд грн, за кредитами МВФ і МБРР - відповідно 5,2 млрд грн і 3,1 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що у березні 2015 року Україна і МВФ підписали меморандум про економічну і фінансову політику, яку країна має проводити умежах програми EFF. Всього програмою передбачено отримання Україною близько $17 млрд, з яких вже виділено $7,7 млрд.

Так, МВФ висунув чотири вимоги до України для отримання наступного траншу. Київ має прийняти закон про приватизацію і забезпечити прозорий продаж держактивів, створити антикорупційний суд і врегулювати питання з цінами на газ. Також вимогою була вже прийнята пенсійна реформа.

Зазначимо, сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України у грудні 2017 року скоротився на 0,03%, або на $0,03 млрд - до $ 76,31 млрд.