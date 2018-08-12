Україна за два роки має виплатити близько 12 млрд доларів

Україна у 2019-2020 роках має виплатити за зовнішнім держборгом близько 12 млрд доларів, включаючи процентні платежі.

Про це в інтерв’ю Vox Ukraine заявив голова Національного банку України Яків Смолій, повідомляє "УкрІнформ".

"В 2019-2020 рр. Україна має виплатити за зовнішнім держборгом близько 12 млрд доларів, включаючи процентні платежі. І без програми МВФ ми не маємо доступу до інших каналів фінансування: коштів Європейського Союзу, Світового банку. Тому пропозиція підписати нову програму з МВФ економічно обгрунтована", - сказав Якій Смолій.

Він зазначив, що Нацбанк розраховує, що засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду з питання виділення Україні кредиту має відбутися до Різдвяних свят.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує зниження рівня сукупного державного і гарантованого боргу України до 53% ВВП до кінця 2023 року.