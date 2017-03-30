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Україна у рейтингу за Індексом людського розвитку нижче країн Центральної Азії

Рейтинг України відповідає рівню Вірменії
Із 188 країн Україна посіла 84 місце за Індексом людського розвитку в минулому році.
Україна у рейтингу за Індексом людського розвитку нижче країн Центральної Азії Фото: obozrevatel.com

Дані про людський розвиток 2016 року представлені сьогодні координатором системи ООН в Україні, координатором з гуманітарних питань, постійним представником Програми розвитку ООН в Україні Нілом Уокером, йдеться у звіті Програми розвитку ООН (ПРООН), повідомляє "Слово і Діло".

"Значення Індексу людського розвитку України склало 0,743 пункту. Цей показник відноситься до високої категорії людського розвитку і ставить країну на 84-ю позицію з 188 країн і територій", - йдеться в звіті.

У документі наголошується, що рейтинг України відповідає рівню Вірменії і є нижчим за середній для країн Європи і Центральної Азії.

Нагадаємо, у світовому рейтингу щастя за 2016 рік Україна посіла тільки 132 місце зі 155 країн.

У щорічному рейтингу економічних свобод Україна впала з 162 до 166 місця.

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30 03 2017 16:21
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