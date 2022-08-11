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Україна у жовтні 2022 року експортувала більше мільйона тонн руди

Компанії гірничо-металургійного комплексу України за підсумками жовтня 2022 року скоротили експорт залізняку та марганцевої руди на 21% порівняно з попереднім місяцем - до 1,06 млн тон. Це найнижчий показник від початку року.
Україна у жовтні 2022 року експортувала більше мільйона тонн руди Фото: capital.ua

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка у Facebook.

Відвантаження чавуну за кордон у жовтні склало 72,2 тис. т, що на 63% менше, ніж у вересні 2022 року. Експорт прутків за місяць досяг довоєнного рівня – 65 тис. т. Загалом тенденції у металургії похмурі, зазначає Качка.

Загальний обсяг експорту товарів з України у жовтні 2022 року скоротився на 4,6% порівняно з жовтнем 2022 року – до 9,2 млн т. Це вже другий найбільший показник експорту за місяці війни. Загальна вартість експорту у жовтні становила $3,8 млрд, що на 8,2% менше, ніж у вересні.

"Причиною цього стало, зокрема, як зменшення обсягів експорту, так і зниження світових цін на продовольство та промислові товари", – коментує заступник міністра економіки.

Імпорт за підсумками місяця зменшився на 3,1% порівняно з вереснем – до 2,01 млн т. Витрати на імпорт товарів зросли на 2,6% – до $4,6 млрд.

Основна частка експорту припадає на країни Євросоюзу ($2,5 млрд) – Польщу ($560 млн), Румунію ($412 млн) та Німеччину ($233 млн). Інші країни придбали товарів на $1,3 млрд – зокрема Туреччина ($243 млн), Китай ($152 млн), Індія ($112 млн).

Загалом за результатами січня-вересня 2022 року загальний торговий оборот становив $80,3 млрд, з яких $36,9 млрд припадає на експорт та $43,4 млрд – на імпорт. Порівняно з 10 місяцями 2021 року експорт скоротився на 32,3%, а імпорт – на 23,9%.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Україна знизила експорт руди на 5,7% порівняно із серпнем – до 1,36 млн т. У грошовому вираженні експорт ЗРС за вказаний період знизився на 20,5% – до $136,9 млн.

Експорт чавуну у вересні 2022-го становив 199,7 тис. т, що на 39,5% більше у порівнянні зі серпнем. У грошовому еквіваленті постачання чавуну зарубіжних країн за цей період зменшилися на 15% – до $74,96 млн.

Раніше повідомлялось, що резерви України зросли за місяць на 1,3 млрд доларів.

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08 11 2022 14:40
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