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Україна успішно випробувала вітчизняні ракети, - ВІДЕО

Під час випробувань було здійснено перевірку системи керування ракетами та точності ураження цілей на максимальній дальності
Українські військові провели планові випробувальні запуски українських ракет, що були вироблені у кооперації підприємств ДК "Укроборонпром" та Державного космічного агентства України.
Україна успішно випробувала вітчизняні ракети, - ВІДЕО Фото: прес-служба РНБО

Про це розповів Секретар РНБО Олександр Турчинов, повідомляє прес-центр відомства.

За його словами, під час випробувань було здійснено перевірку системи керування ракетами та точності ураження цілей на максимальній дальності.

"Всі запуски відбулися успішно. Ракети точно вразили визначені цілі", - сказав Турчинов.

Він також наголосив, що завдяки реалізації ракетної програми, затвердженої РНБО, "вже з четвертого кварталу 2016 року Збройні Сили України почали одержувати потужну ракетну зброю, здатну надійно виконувати складні бойові завдання".

Нагадаємо, 10 березня конструкторське бюро "Луч" провело успішне випробування нової моделі керованої ракети.

Зазначимо, в Одеській області в районі населеного пункту Тузли Татарбунарського району створять полігон для випробування військової ракетної техніки.

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21 03 2017 18:48
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