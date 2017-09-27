Україна уточнить мовні положення в новій редакції закону про освіту, - Гриневич
"Я пояснила, що ця стаття буде уточнена для її введення в законі про загальну середню освіту, спеціальному законі, проект якого ми готуємо ... а також в освітніх стандартах і навчальних планах", - сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич повідомила за результатами зустрічі з міністром національної освіти Румунії Лівіу Мар'ян Поп, повідомляє "LB.ua".
Гриневич зазначила, що мовні норми будуть спрямовані на експертизу до Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія"). За її словами, висновок комісії очікується не раніше ніж через 1-2 місяці від дати початку експертизи.
У міністерстві сподіваються, що висновки будуть отримані до кінця осені і що вони будуть позитивними. Після цього можна буде обговорювати питання уточнення і зміни мовних норм.
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Згідно з прийнятою редакцією закону про освіту, з вересня 2018 року дошкільна і початкова освіта може здійснюватися мовою нацменшини при паралельному вивченні державної мови. У середній школі діти починатимуть навчання державною мовою, а мова національної меншини буде вивчатися як окрема дисципліна. Нова редакція закону "Про освіту" набуде чинності 28 вересня.
Нагадаємо, що Угорщина погрожує блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства.
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