Україна увійшла до ТОП-10 експортерів молочної продукції
Про це зазначила заступник міністра аграрної політики та продовольства Олена Ковальова під час зустрічі з асоціацією молочників України "Укрмолпром".
"Сьогодні молочний сектор демонструє позитивні результати, покращилась якість сировини, вперше за останні роки Україна увійшла в 10-ку світових лідерів з експорту молочної продукції", - сказала Ковальова.
"За нашими оцінками за результатами 2018 року всієї молочної продукції буде реалізовано на суму майже на 57 млрд гривень, при цьому експорт складатиме понад 7 млрд гривень", - заявила заступник міністра.
Вона додала, що тваринництво є особливою галузою сільського господарства, стан розвитку якої вагомо впливає на економічний потенціал агропромислового комплексу країни.
"Так, у 2019 році на підтримку розвитку тваринництва передбачено кошти на суму 3,5 млрд грн, основні напрями підтримки молочного скотарства 2018 року будуть збережені", - підсумувала Ковальова.
Нагадаємо, що Україна в січні-вересні 2018 року експортувала плодів і ягід на 157 мільйонів доларів, що на 40% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
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