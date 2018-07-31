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Україна увійшла до трійки лідерів із логістики серед пострадянських країн

Україна піднялася на 14 позицій
Україна посіла 66 місце з 160 країн у рейтингу логістичної ефективності Всесвітнього банку Logistics Performance Index.
Україна увійшла до трійки лідерів із логістики серед пострадянських країн Фото: з відкритих джерел

У рейтингу Україна набрала 2,83 бала і у порівнянні з попередньою версією рейтингу (дослідження проводиться раз на два роки) піднялася на 14 позицій і розташувалась між Сербією та Єгиптом, повідомляється на сайті банку, інформує "Новое время".

Зазначається, що на пострадянському просторі стала третьою після Естонії (3,3 бала, 36 місце) та Литви (3,02 бала, 54 місце).

У першій п'ятірці рейтингу перебувають Німеччина, Швеція, Бельгія, Австрія та Японія. У другій - Нідерланди, Сінгапур, Данія, Великобританія та Фінляндія.

Усього рейтинг складається з п'яти напрямів досліджень: митні процедури (в ньому Україна набрала 2,4 бала), інфраструктура (2,2 бала), міжнародне транспортування вантажів (2,8 бала), логістична компетентність (2,8 бала), відстеження вантажів (3,1 бала) і своєчасність доставки (3,4 бала). При цьому що вищим є бал, то сильніші позиції у країни у зазначеній категорії.

Додамо, Україна посіла 43-е місце в рейтингу інноваційних країн. Географічні сусіди України - Польща розташовується на 39-й позиції, Росія - 46-а, Молдова - 48-а, Білорусь - на 86 місці.

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31 07 2018 10:41
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