Україна увійшла в топ-50 країн світу за рівнем витрат на оборону
Про це свідчать дані щорічної доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI), інформує LB.ua.
У 2016 році, за даними SIPRI, Україна витратила на оборонні потреби 3,43 мільярда доларів, перемістившись з 43-го на 46-те місце в світі. Порівняно з попереднім роком, витрати України на оборону скоротилися до 3,8 відсотка від ВВП.
Порівнянні з Україною витрати на оборону у Данії (3,51 млрд доларів) і Марокко (3,33 млрд доларів).
Найбільше в світі витрачають США - 611 млрд доларів, Китай - 215 млрд доларів і Росія - 69 млрд доларів.
Нагадаємо, влада України неодноразово заявляла, що витрати на сферу безпеки і оборони становлять 5% від ВВП. У 2016 році вони становили 113 млрд гривень, а в 2017 році зростуть до 129 млрд гривень.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що українська армія займає 8 місце у Європі за обороноздатності.
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