Україна увійшла в топ-50 країн світу за рівнем витрат на оборону

Україна в 2016 році знову увійшла в топ-50 у світі за видатками на оборону.

Про це свідчать дані щорічної доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI), інформує LB.ua.

У 2016 році, за даними SIPRI, Україна витратила на оборонні потреби 3,43 мільярда доларів, перемістившись з 43-го на 46-те місце в світі. Порівняно з попереднім роком, витрати України на оборону скоротилися до 3,8 відсотка від ВВП.

Порівнянні з Україною витрати на оборону у Данії (3,51 млрд доларів) і Марокко (3,33 млрд доларів).

Найбільше в світі витрачають США - 611 млрд доларів, Китай - 215 млрд доларів і Росія - 69 млрд доларів.

Нагадаємо, влада України неодноразово заявляла, що витрати на сферу безпеки і оборони становлять 5% від ВВП. У 2016 році вони становили 113 млрд гривень, а в 2017 році зростуть до 129 млрд гривень.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що українська армія займає 8 місце у Європі за обороноздатності.