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Україна в 2016 році встановила рекорд по експорту яблук в Європу

Найдорожче яблука у 2016 році українські виробники продавали до Азії
Поставки яблук з України в країни Європейського Союху зросли в 2016 році в 347 раз - до 1125 т.
Україна в 2016 році встановила рекорд по експорту яблук в Європу Фото: itar-tass.com

Реалізація яблук в азіатські країни за 2013-2016 роки зросла в 55 разів - до 1211 т. Однак, найбільша частка продажів за кордон припадає на Білорусь, куди Україна наростила поставки за 2014-2016 рр. в 63 рази, до 9396 т, повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

"Таким чином, Білорусь залишається реекспортером українських яблук до Росії. Для порівняння, обсяг експорту яблук в 2013 році склав 10,8 тис. Т, в 2016-м - 13,8 тис. т", - говорять експерти.

Майже весь експорт зерняткових доводиться на яблука - 95%, інші зерняткові фрукти (груші, айва) займають незначну частку експорту даної групи товарів.

Найдорожче яблука у 2016 році українські виробники продавали до азійських країн за середньою ціною 0,44 дол. США/кг, у ЄС в 2016 році за 0,22 дол. США/кг.

До Білорусі ж українські компанії експортери постачали найдешевшу продукцію за ціною 0,17 дол. США за кг. Середня ціна яблук на внутрішньому ринку України в 2016 році склала 0,18 дол. США за кг.

Нагадаємо, що в січні-лютому 2017 року Україна експортувала 31,73 тис. тонн м'яса птиці і субпродуктів, що на 45,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

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27 03 2017 14:58
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