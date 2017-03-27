Україна в 2016 році встановила рекорд по експорту яблук в Європу
Реалізація яблук в азіатські країни за 2013-2016 роки зросла в 55 разів - до 1211 т. Однак, найбільша частка продажів за кордон припадає на Білорусь, куди Україна наростила поставки за 2014-2016 рр. в 63 рази, до 9396 т, повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.
"Таким чином, Білорусь залишається реекспортером українських яблук до Росії. Для порівняння, обсяг експорту яблук в 2013 році склав 10,8 тис. Т, в 2016-м - 13,8 тис. т", - говорять експерти.
Майже весь експорт зерняткових доводиться на яблука - 95%, інші зерняткові фрукти (груші, айва) займають незначну частку експорту даної групи товарів.
Найдорожче яблука у 2016 році українські виробники продавали до азійських країн за середньою ціною 0,44 дол. США/кг, у ЄС в 2016 році за 0,22 дол. США/кг.
До Білорусі ж українські компанії експортери постачали найдешевшу продукцію за ціною 0,17 дол. США за кг. Середня ціна яблук на внутрішньому ринку України в 2016 році склала 0,18 дол. США за кг.
Нагадаємо, що в січні-лютому 2017 року Україна експортувала 31,73 тис. тонн м'яса птиці і субпродуктів, що на 45,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
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