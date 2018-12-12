Україна в листопаді закупила європейський газ за рекордною ціною

Ціна імпортованого Україною газу з ЄС досягла рекордної ціни в 339,21 долара за тисячу кубометрів.

"ДФС розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 30 листопада, яка становить 9471,93 гривні, або 339,21 долара за тисячу кубометрів", - відзначили Державній фіскальній службі, пише ЕП

У жовтні вартість закупівель палива становила 323,44 долара за тисячу кубометрів, а у вересні - 304,36 долара. При цьому в квітні Київ купував газ за кордоном по 310,8 долара за тисячу кубометрів, а в лютому - за 261,1 долара.