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Україна в листопаді закупила європейський газ за рекордною ціною

У жовтні вартість закупівель палива становила 323,44 долара за тисячу кубометрів
Ціна імпортованого Україною газу з ЄС досягла рекордної ціни в 339,21 долара за тисячу кубометрів.
Україна в листопаді закупила європейський газ за рекордною ціною Фото: EPA

"ДФС розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 30 листопада, яка становить 9471,93 гривні, або 339,21 долара за тисячу кубометрів", - відзначили Державній фіскальній службі, пише ЕП

У жовтні вартість закупівель палива становила 323,44 долара за тисячу кубометрів, а у вересні - 304,36 долара. При цьому в квітні Київ купував газ за кордоном по 310,8 долара за тисячу кубометрів, а в лютому - за 261,1 долара.

Нагадаємо, що транзит газу через газотранспортну систему України у липні 2018 року зріс на 13% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

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12 12 2018 22:21
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