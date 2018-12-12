CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЦіна імпортованого Україною газу з ЄС досягла рекордної ціни в 339,21 долара за тисячу кубометрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна в листопаді закупила європейський газ за рекордною ціною
У жовтні вартість закупівель палива становила 323,44 долара за тисячу кубометрів
Фото: EPA
"ДФС розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 30 листопада, яка становить 9471,93 гривні, або 339,21 долара за тисячу кубометрів", - відзначили Державній фіскальній службі, пише ЕП
У жовтні вартість закупівель палива становила 323,44 долара за тисячу кубометрів, а у вересні - 304,36 долара. При цьому в квітні Київ купував газ за кордоном по 310,8 долара за тисячу кубометрів, а в лютому - за 261,1 долара.
Нагадаємо, що транзит газу через газотранспортну систему України у липні 2018 року зріс на 13% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.
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12 12 2018 22:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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