Україна в Мінську пропонуватиме обмін полонених та допуск ОБСЄ до моніторингу моря, - Геращенко

Звільнення заручників Україна пропонує у форматі 23 на 23

Українська сторона на останній в поточному році мінській зустрічі вимагатиме негайного звільнення заручників та їх обміну 27 грудня.

Про це повідомила Ірина Геращенко — представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі.

Звільнення заручників Україна пропонує у форматі 23 на 23 (засуджені росіяни в обмін на українських політв’язнів Кремля) та 66 на 19 (засуджені бойовики на полонених на Донбасі українців).

Крім того, українська сторона у Мінську вимагатиме негайно допустити місію ОБСЄ до моніторингу Азовського та Чорного морів, а також звільнення усіх окупованих українських територій.