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Україна в Мінську пропонуватиме обмін полонених та допуск ОБСЄ до моніторингу моря, - Геращенко

Звільнення заручників Україна пропонує у форматі 23 на 23
Українська сторона на останній в поточному році мінській зустрічі вимагатиме негайного звільнення заручників та їх обміну 27 грудня.
Україна в Мінську пропонуватиме обмін полонених та допуск ОБСЄ до моніторингу моря, - Геращенко Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Про це повідомила Ірина Геращенко — представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі.

Звільнення заручників Україна пропонує у форматі 23 на 23 (засуджені росіяни в обмін на українських політв’язнів Кремля) та 66 на 19 (засуджені бойовики на полонених на Донбасі українців).

Крім того, українська сторона у Мінську вимагатиме негайно допустити місію ОБСЄ до моніторингу Азовського та Чорного морів, а також звільнення усіх окупованих українських територій.

Нагадаємо, що українська сторона готова помилувати двох росіян для обміну на українських військовослужбовців, утримуваних на Донбасі.

 

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19 12 2018 12:20
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