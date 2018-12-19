НОВИНИУкраїнська сторона на останній в поточному році мінській зустрічі вимагатиме негайного звільнення заручників та їх обміну 27 грудня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна в Мінську пропонуватиме обмін полонених та допуск ОБСЄ до моніторингу моря, - Геращенко
Звільнення заручників Україна пропонує у форматі 23 на 23
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Про це повідомила Ірина Геращенко — представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі.
Звільнення заручників Україна пропонує у форматі 23 на 23 (засуджені росіяни в обмін на українських політв’язнів Кремля) та 66 на 19 (засуджені бойовики на полонених на Донбасі українців).
Крім того, українська сторона у Мінську вимагатиме негайно допустити місію ОБСЄ до моніторингу Азовського та Чорного морів, а також звільнення усіх окупованих українських територій.
Нагадаємо, що українська сторона готова помилувати двох росіян для обміну на українських військовослужбовців, утримуваних на Донбасі.
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19 12 2018 12:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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