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Україна в ООН заявила про безпрецедентні репресії з боку РФ

Українське представництво в ООН закликало всі держави члени посилити тиск на агресора
Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко направив генсекові ООН лист, в якому закликав усі країни членів організації посилити тиск на Росію як державу-агресора.
Україна в ООН заявила про безпрецедентні репресії з боку РФ Фото:un.org

"Репресії Росії проти громадян України є безпрецедентними. Закликаємо держави-членів ООН посилити тиск на агресора", - йдеться в листі.

Фото:112.ua
 

Варто додати, що США закривають дві російських дипмісії в Нью-Йорку і Меріленді у відповідь на напади Росії на американських дипломатів в Москві.

Таким чином будуть вислані 35 російських співробітників диппредставництв.

Нагадаємо, Білий дім готує пакет санкцій проти РФ, які будуть введені у відповідь на кібератаки на сервера Демократичної партії під час виборів президента США.

Зазначимо, що розширені санкції США проти компаній із Росії й анексованого Криму 27 грудня були оприлюднені офіційно і набули чинності.

Відтак, в Міністерстві закордонних справ РФ відповіли на плани Вашингтона розширити санкції проти Росії у зв'язку з кібератаками на американські сервери під час передвиборної кампанії в США. Москва пригрозила синхронними діями на адресу американських дипломатів.

 

 

 

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