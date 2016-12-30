Україна в ООН заявила про безпрецедентні репресії з боку РФ
"Репресії Росії проти громадян України є безпрецедентними. Закликаємо держави-членів ООН посилити тиск на агресора", - йдеться в листі.
Варто додати, що США закривають дві російських дипмісії в Нью-Йорку і Меріленді у відповідь на напади Росії на американських дипломатів в Москві.
Таким чином будуть вислані 35 російських співробітників диппредставництв.
Нагадаємо, Білий дім готує пакет санкцій проти РФ, які будуть введені у відповідь на кібератаки на сервера Демократичної партії під час виборів президента США.
Зазначимо, що розширені санкції США проти компаній із Росії й анексованого Криму 27 грудня були оприлюднені офіційно і набули чинності.
Відтак, в Міністерстві закордонних справ РФ відповіли на плани Вашингтона розширити санкції проти Росії у зв'язку з кібератаками на американські сервери під час передвиборної кампанії в США. Москва пригрозила синхронними діями на адресу американських дипломатів.
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