Україна вдвічі скоротила запаси газу в підземних сховищах
Про це свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи (ГТС) компанії "Укртрансгаз", пишуть "Українськi Новини".
Середньодобовий відбір газу в березні становив 81,25 млн куб. м.
З початку березня Україна імпортувала 501,9 млн куб. м газу: 349,4 млн куб. м - через Словаччину, 100,165 млн куб. м - через Угорщину, 52,331 млн куб. м - через Польщу.
Власне видобування з початку березня становило 1 342,304 млн куб. м, транзит - 6 183,211 млн куб. м.
Нагадаємо, що 28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.
Після цього "Газпром" повернув "Нафтогазу" предплату за газ і відмовився постачати його з 1 березня.
НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру у приміщеннях. Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.
Згодом глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія збирається "негайно почати" у Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на поставку і транзит газу.
У відповідь Президент України Петро Порошенко запевнив, що контракт не буде розірвано. За словами Президента, контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" не можна розірвати в односторонньому порядку.
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