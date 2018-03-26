Україна вдвічі скоротила запаси газу в підземних сховищах

Україна знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) в 2 рази, або на 8 938,46 млн куб. м до 8 035,26 млн куб. м газу з початку опалювального сезону, що стартував 24 жовтня 2017 року.

Про це свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи (ГТС) компанії "Укртрансгаз", пишуть "Українськi Новини".

Середньодобовий відбір газу в березні становив 81,25 млн куб. м.

З початку березня Україна імпортувала 501,9 млн куб. м газу: 349,4 млн куб. м - через Словаччину, 100,165 млн куб. м - через Угорщину, 52,331 млн куб. м - через Польщу.

Власне видобування з початку березня становило 1 342,304 млн куб. м, транзит - 6 183,211 млн куб. м.

Нагадаємо, що 28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.

Після цього "Газпром" повернув "Нафтогазу" предплату за газ і відмовився постачати його з 1 березня.

НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру у приміщеннях. Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.

Згодом глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія збирається "негайно почати" у Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на поставку і транзит газу.

У відповідь Президент України Петро Порошенко запевнив, що контракт не буде розірвано. За словами Президента, контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" не можна розірвати в односторонньому порядку.