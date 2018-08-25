CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Петро Порошенко привітав працівників з Днем авіації України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна входить до когорти провідних авіаційних держав світу, - Порошенко
Президент відзначив українську авіашколу
Фото: dpa.com
"Від Ігоря Сікорського до Олега Антонова, від Левка Мацієвича до Олександра Оксанченка – славні традиції української авіашколи передаються з покоління в покоління. Завдяки вам – сучасним підкорювачам неба – і вашій щоденній роботі Україна входить до когорти провідних авіаційних держав світу", - пише Порошенко у Facebook.
"Щиро вітаю вас зі святом. Легких крил та безхмарного вам неба над головою!", - додав Президент.
Нагадаємо, що 24 серпня під час параду до Дня Незалежності над Хрещатиком і Майданом Незалежності пролетіла військова авіація у складі повітряної колони.
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25 08 2018 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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