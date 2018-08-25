Україна входить до когорти провідних авіаційних держав світу, - Порошенко

Президент Петро Порошенко привітав працівників з Днем авіації України.

"Від Ігоря Сікорського до Олега Антонова, від Левка Мацієвича до Олександра Оксанченка – славні традиції української авіашколи передаються з покоління в покоління. Завдяки вам – сучасним підкорювачам неба – і вашій щоденній роботі Україна входить до когорти провідних авіаційних держав світу", - пише Порошенко у Facebook.

"Щиро вітаю вас зі святом. Легких крил та безхмарного вам неба над головою!", - додав Президент.

Нагадаємо, що 24 серпня під час параду до Дня Незалежності над Хрещатиком і Майданом Незалежності пролетіла військова авіація у складі повітряної колони.