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Україна входить до когорти провідних авіаційних держав світу, - Порошенко

Президент відзначив українську авіашколу
Президент Петро Порошенко привітав працівників з Днем авіації України.
Україна входить до когорти провідних авіаційних держав світу, - Порошенко Фото: dpa.com

"Від Ігоря Сікорського до Олега Антонова, від Левка Мацієвича до Олександра Оксанченка – славні традиції української авіашколи передаються з покоління в покоління. Завдяки вам – сучасним підкорювачам неба – і вашій щоденній роботі Україна входить до когорти провідних авіаційних держав світу", - пише Порошенко у Facebook.

"Щиро вітаю вас зі святом. Легких крил та безхмарного вам неба над головою!", - додав Президент.

Нагадаємо, що 24 серпня під час параду до Дня Незалежності над Хрещатиком і Майданом Незалежності пролетіла військова авіація у складі повітряної колони.

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25 08 2018 12:56
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