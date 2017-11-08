Україна входить в топ-15 країн, які найчастіше порушують антидопінгові правила

Організація за чистоту велоспорту (МРСС) назвала країни, які лідирують у кількості позитивних допінг-проб у першому півріччі 2017 року.

Починаючи з 1 січня 73 професійних спортсменів зі США викрили в застосуванні заборонених препаратів. На другому місці розташувалася збірна Росії - 24 спортсмена (плюс 14 позитивних допінг-проб, знайдених після повторного огляду турнірів минулих років). На третьому місці - Індія з 16-и спортсменами, що попалися на допінгу, - повідомляє "Український тиждень" з посиланням на офіційний сайт організації.

Україна в цьому рейтингу знаходиться на 13-му місці з трьома позитивними допінг-пробами.

Ще п'ять разів українські спортсмени попалися на прийомі заборонених речовин після повторного огляду.

"Найбільше позитивних допінг-проб серед видів спорту було взято у бейсболістів (52), на другому місці - легка атлетика (45), на третьому - важка атлетика (33). У футболі зафіксовано 12 випадків застосування заборонених препаратів, у велоспорті - 11", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в результаті перевірки допінг-проб Олімпіади-2008 Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив українського борця Василя Федоришина срібла Ігор в Пекіні у ваговій категорії до 60 кг.