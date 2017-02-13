Україна відклала введення антидемпінгових мит на російські добрива

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) припинила дію антидемпінгових мит у розмірі 4,19%-31,84% на імпорт карбаміду і КАС (карбамідно-аміачної суміші) з Російської Федерації.

"13 лютого 2017 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) прийняла рішення про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив (карбаміду і КАСа) походженням з Російської Федерації. Члени МКМТ погодилися, що для забезпечення продовольчої безпеки існує нагальна необхідність вжиття заходів щодо диверсифікації поставок добрив в Україну (з Китаю, країн Близького Сходу, США та інших)", - повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

При цьому у відомстві нагадали, що раніше, 27 грудня 2016 року, МКМТ після максимально дозволеного 18-місячного розслідування прийняла рішення про введення антидемпінгових мит на імпорт зазначених видів російських добрив, які повинні були вступити в силу через 60 днів з моменту опублікування рішення.

Як зазначається, результати антидемпінгового розслідування показали, що імпорт російських добрив в Україну за демпінговими цінами завдає шкоди вітчизняним виробникам хімічних добрив. Однак МКМТ також визнала необхідність враховувати поточну ситуацію на ринку – постачання з Росії покривають 80-90% всіх поставок добрив в Україні, щоб запобігти дефіциту і різкому зростанню цін на добрива в країні.

Пізніше, 23 січня 2017 року, Міністерство аграрної політики та продовольства направило до МКМТ звернення про тимчасове зупинення дії антидемпінгових заходів на період весняно-польових робіт. Одночасно Мінагрополітики розробило проект закону про заходи щодо сприяння диверсифікації поставок добрив шляхом зниження ставок ввізного мита на найбільш затребувані види добрив, які зараз проходить узгодження в міністерствах і відомствах.

Зазначимо, згідно з рішенням МКМТ з 28 лютого 2017 року терміном на п'ять років встановлювалися такі види мита: для ВАТ "Куйбишевазот" (Тольятті) – 4,19%, ВАТ "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" (Тульська обл.) і ВАТ "Невиномиський Азот" (Ставропольський край) – 18,78%, інших російських підприємств – 31,84%.