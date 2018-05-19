Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна відкличе усіх своїх представників зі статутних органів СНД

Порошенко наголосив, що майбутнє України - в Європі
Президент України Петро Порошенко заявив, що підписав указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів Співдружності незалежних держав(СНД).
Україна відкличе усіх своїх представників зі статутних органів СНД Фото: afp.com

"Сьогодні я підписав відповідний указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів СНД. Нам там нема чого більше робити - ми рухаємося разом у Європу", - сказав Порошенко у Вінниці під час святкових заходів з нагоди Дня Європи.

 

"Ми рішуче повертаємося в Європу, до європейської родини народів, повертаємося, бо Україна завжди там була",- додав він.

Нагадаємо, що 12 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна покине статутні органи Співдружності Незалежних Держав.

Водночас голова Виконкому Співдружності незалежних держав, Виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв заявив, що орган не отримував офіційного повідомлення від України про її вихід зі співдружності.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 05 2018 15:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.