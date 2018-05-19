Україна відкличе усіх своїх представників зі статутних органів СНД

Президент України Петро Порошенко заявив, що підписав указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів Співдружності незалежних держав(СНД).

"Сьогодні я підписав відповідний указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів СНД. Нам там нема чого більше робити - ми рухаємося разом у Європу", - сказав Порошенко у Вінниці під час святкових заходів з нагоди Дня Європи.

Сьогодні підписав Указ про відкликання усіх представників України з усіх статутних органів СНД.



Для нас СНД остаточно і безповоротно пішло в минуле. Майбутнє ж наше – в Європі, і тільки! — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 мая 2018 г.

"Ми рішуче повертаємося в Європу, до європейської родини народів, повертаємося, бо Україна завжди там була",- додав він.

Нагадаємо, що 12 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна покине статутні органи Співдружності Незалежних Держав.

Водночас голова Виконкому Співдружності незалежних держав, Виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв заявив, що орган не отримував офіційного повідомлення від України про її вихід зі співдружності.