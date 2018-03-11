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Україна відкриє консульство в Анталії

Також заплановане завершення роботи над двосторонньою Угодою про соціальний захист
У неділю, 4 листопада, Україна відкриє консульство у турецькому місті Анталія.
Україна відкриє консульство в Анталії Фото: president.gov.ua

Про це повідомив президент України Петро Порошенко.

"Завтра ми відкриваємо консульство в Анталії. Наступним завданням на цьому напрямку є завершення роботи над двосторонньою Угодою про соціальний захист між Україною та Туреччиною", – заявив президент.

Нагадаємо, у Стамбулі завершилася зустріч президентів Туреччини і України Реджепа Таїпа Ердогана і Петра Порошенка. У межах офіційного візиту українського президента до Туреччини було підписано низку двосторонніх документів.

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03 11 2018 21:39
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