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Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

Через два тижні має запрацювати новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні «Красноїльськ – Вікову де Сус».
Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Румунією Джерело: t.me/mustafanayyem

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Цей пункт пропуску передбачається для руху вантажних автомобілів. Його запустять поетапно: у жовтні дозволять проїзд транспортних засобів вагою до 7,5 тонн та порожніх вантажівок; після завершення робіт з румунської сторони пункт пропуску запрацює як повноцінний вантажний переїзд.

На сьогодні будівельна готовність пункту пропуску складає 95%. Також проводяться роботи з облаштування допоміжної дорожньої інфраструктури.

"Красноїльськ – це довгобуд. Роботи тут почались ще у 2015-му, через рік призупинились і останні шість років будівництво було майже заморожено. Перемовини щодо відкриття пункту пропуску з румунською стороною були відновлені лише влітку цього року. Ми обіцяли закінчити усі роботи ще у серпні, але через нестачу фінансування роботи дещо сповільнились. Сьогодні на пункті пропуску встановили банери "Ласкаво просимо в Україну". Це фінал реконструкції. Залишились невеликі роботи щодо підключення комунікацій та облаштування робочих місць для колег з митниці та прикордонної служби", – розповідає Найєм.

Відкриття пункту пропуску має розвантажити діючий пункт «Порубне-Сірет», де наразі спостерігаються великі черги через активний потік вантажівок до румунських портів.

Раніше повідомлялось, що на українсько-польському кордоні відкриють ще один пункт пропуску.

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26 10 2022 20:25
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