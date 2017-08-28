Україна відкрила почесне консульство в іракському Курдистані

Голова Департаменту закордонних справ Іракського Курдистану Фалах Мустафа повідомив про відкриття в автономії почесних консульств України та Шрі-Ланки.

"Я сердечно вітаю відкриття почесних консульств МЗС України та МЗС Шрі-Ланки в Ербілі, очікую подальше поліпшення наших відносин", – написав дипломат на своїй сторінці в Twitter у неділю, 27 серпня.

Згідно з положенням "Про нештатних консулів України" виконання окремих консульських функцій може бути доручено Міністерством закордонних справ за погодженням з державою перебування нештатним (почесним) консулам. Ними можуть бути як громадяни України, так і іноземні громадяни, які займають помітне становище в суспільстві держави перебування і мають необхідні особисті якості.

Згідно з Конституцією Іраку, прийнятою у 2005 році, після повалення режиму Саддама Хусейна, Іракський Курдистан отримав права широкої автономії. Її президентом є Масуд Барзані. Території Іракського Курдистану включає провінції Дохук, Хавлер, Сулеймані і Халабджа загальною площею близько 40 000 квадратних кілометрів, на яких проживає близько 5,5 мільйонів осіб.

Нагадаємо, що іракські курди одержують військову та економічну допомогу від США. На вересень заплановано референдум про незалежність автономії.