Україна відкрила пункт поліції у прифронтовому селищі Новолуганське
Тут працюватимуть досвідчені працівники Бахмутського відділу поліції, бійці підрозділів спецпризначення і додаткові сили, повідомляє сайт Національної поліції.
Вони будуть забезпечувати безпеку людей (в селищі проживає близько 3330 місцевих жителів і 700 переселенців) і надавати будь-яку допомогу на місці.
Пункт поліції розташовано в будівлі селищної ради. Поліцейським виділено позашляховик Renault Daster.
Фото: npu.gov.u
Старшим загону став дільничний інспектор Олександр Морхен, який найкраще знає цю територію. Координувати роботу буде керівник Світлодарського міського відділення поліції Віталій Хіврич.
Поліція зазначає, що зараз у селищі ситуація спокійна. Є світло, опалення, працюють магазини, амбулаторія, школа на 185 дітей, дитячий садок на 85 дітей. Є транспортне сполучення з Бахмутом, куди двічі на добу ходить автобус.
2016 року в Бахмутський відділ поліції надійшло 203 звернення від жителів Новолуганського.
Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області 1 січня невідомі вдарили сокирою по голові патрульного поліцейського, який був у той момент не на службі.
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