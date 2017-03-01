Україна відкрила пункт поліції у прифронтовому селищі Новолуганське

У прифронтовому селищі Новолуганське, яке наприкінці грудня перейшло під контроль Збройних Сил України, відкрився пункт поліції.

Тут працюватимуть досвідчені працівники Бахмутського відділу поліції, бійці підрозділів спецпризначення і додаткові сили, повідомляє сайт Національної поліції.

Вони будуть забезпечувати безпеку людей (в селищі проживає близько 3330 місцевих жителів і 700 переселенців) і надавати будь-яку допомогу на місці.

Пункт поліції розташовано в будівлі селищної ради. Поліцейським виділено позашляховик Renault Daster.



Фото: npu.gov.u

Старшим загону став дільничний інспектор Олександр Морхен, який найкраще знає цю територію. Координувати роботу буде керівник Світлодарського міського відділення поліції Віталій Хіврич.

Поліція зазначає, що зараз у селищі ситуація спокійна. Є світло, опалення, працюють магазини, амбулаторія, школа на 185 дітей, дитячий садок на 85 дітей. Є транспортне сполучення з Бахмутом, куди двічі на добу ходить автобус.

2016 року в Бахмутський відділ поліції надійшло 203 звернення від жителів Новолуганського.

Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області 1 січня невідомі вдарили сокирою по голові патрульного поліцейського, який був у той момент не на службі.