Україна відкрила візовий центр у Зімбабве
Центр буде приймати заявки жителів Зімбабве на оформлення віз для в'їзду в Україну і передавати їх на розгляд посольства України в ПАР, повідомляє прес-служба МЗС.
Крім подачі документів, відвідувачам центру будуть доступні послуги фотографування, перекладу і копіювання документів, оформлення медичних полісів, смс-інформування і т. д.
Візовий центр буде забезпечувати тільки технічний супровід візових досьє і допомагати заявникам, а рішення про оформлення або відмову в оформленні віз будуть прийматися, як і раніше, консулом посольства України в ПАР.
Нагадаємо, що в Зімбабве білим фермерам дали дозвіл на оренду землі строком до 99 років, таким чином зрівнявши їх у правах з темношкірим населенням.
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