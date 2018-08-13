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Україна відкрила візовий центр у Зімбабве

Візовий центр буде забезпечувати тільки технічний супровід візових досьє і допомагати заявникам
13 серпня в столиці Зімбабве Хараре почав роботу візовий центр України.
Україна відкрила візовий центр у Зімбабве Фото: з відкритих джерел

Центр буде приймати заявки жителів Зімбабве на оформлення віз для в'їзду в Україну і передавати їх на розгляд посольства України в ПАР, повідомляє прес-служба МЗС.

Крім подачі документів, відвідувачам центру будуть доступні послуги фотографування, перекладу і копіювання документів, оформлення медичних полісів, смс-інформування і т. д.

Візовий центр буде забезпечувати тільки технічний супровід візових досьє і допомагати заявникам, а рішення про оформлення або відмову в оформленні віз будуть прийматися, як і раніше, консулом посольства України в ПАР.

Нагадаємо, що в Зімбабве білим фермерам дали дозвіл на оренду землі строком до 99 років, таким чином зрівнявши їх у правах з темношкірим населенням.

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13 08 2018 16:58
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