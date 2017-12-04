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Україна відновлює "ракетний щит" для безпеки всієї Європи, - Турчинов

Секретар РНБО привітав працівників ракетно-космічної галузі з професійним святом
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що Україна зараз відновлює свій "ракетний щит", який повинен стати частиною єдиної системи забезпечення безпеки на Європейському континенті.
Україна відновлює "ракетний щит" для безпеки всієї Європи, - Турчинов Олександр Турчинов. Фото: rnbo.gov.ua

Про це він сказав, вітаючи працівників ракетно-космічної галузі з професійним святом, повідомляють на сайті РНБО.

"Завдяки цій самовідданій копіткій роботі Україна впевнено утверджується на світовій арені як сучасна космічна й авіаційна держава. Досягнуто стратегічних успіхів у виробництві сучасних літаків і ракетних комплексів, які не поступаються кращим світовим аналогам. Відновлюється ракетний щит України, який повинен стати частиною єдиної системи забезпечення безпеки на Європейському континенті", - сказав Турчинов.

Він також зазначив, що сьогодні українські вчені та конструктори визнані світовими авторитетами в галузі ракето- й авіабудування.

"Підприємства вітчизняного авіаційно-космічного комплексу гідно забезпечують виконання актуальних завдань національної безпеки і оборони, реалізують національні геополітичні інтереси", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав працівників ракетно-космічної галузі України з професійним святом. Гройсман заявив, що зараз ведеться активна робота по залученню іноземних інвестицій для перезавантаження виробничого потенціалу, реалізації науково-проектних напрямків галузі

 

 

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12 04 2017 10:57
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