Україна відновила антидемпінгові щодо імпорту з Росії

Відтепер щодо азотних добрив (карбаміду і КАСа) походженням з Російської Федерації буде поширюватися мито в розмірі 31,84%

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) відновила дію антидемпінгових мит на російські добрива.

"18 травня 2017 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про відновлення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив (карбаміду і КАСа) походженням з Російської Федерації", - повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

Як зазначається, тепер на ці товари буде поширюватися мито в розмірі 31,84%. Мито буде застосовуватися до всіх виробників карбаміду і КАСу (УКТЗЕД 3102 10 і 3102 80 00 00) походженням з Російської Федерації.

Рішення вступає в силу на наступний день після публікації повідомлення в Урядовому кур'єрі.

Раніше повідомлялося, що антидемпінгові мита на імпорт сечовини (карбаміду) і суміші сечовини та нітрату амонію походженням з Російської Федерації у розмірі від 4,19% до 31,84% залежно від виробника повинні були бути введені з 28 лютого 2017 року терміном на п'ять років.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Україна перегляне чинні антидемпінгові заходи щодо імпорту нітрату амонію з Російської Федерації, які були застосовані ще в травні 2008 року.