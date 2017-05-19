Україна відновила антидемпінгові щодо імпорту з Росії
"18 травня 2017 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про відновлення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив (карбаміду і КАСа) походженням з Російської Федерації", - повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.
Як зазначається, тепер на ці товари буде поширюватися мито в розмірі 31,84%. Мито буде застосовуватися до всіх виробників карбаміду і КАСу (УКТЗЕД 3102 10 і 3102 80 00 00) походженням з Російської Федерації.
Рішення вступає в силу на наступний день після публікації повідомлення в Урядовому кур'єрі.
Раніше повідомлялося, що антидемпінгові мита на імпорт сечовини (карбаміду) і суміші сечовини та нітрату амонію походженням з Російської Федерації у розмірі від 4,19% до 31,84% залежно від виробника повинні були бути введені з 28 лютого 2017 року терміном на п'ять років.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Україна перегляне чинні антидемпінгові заходи щодо імпорту нітрату амонію з Російської Федерації, які були застосовані ще в травні 2008 року.
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