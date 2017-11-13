Україна відштовхує від себе одного з останніх союзників, - МЗС Польщі

Вітольд Ващиковський вважає, що у відносинах з Україною не вдалося досягнути прогресу "навіть у найпростіших справах"

На тлі російської агресії Україні варто замислитись, чому вона відштовхує від себе одного з останніх союзників.

"Ми не впевнені, чи залишається стратегічне партнерство з Польщею метою для Києва", - заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський в інтерв’ю Dziennik Gazetа Prawnа, інформує TVN 24.

Він висловив обурення з приводу того, що у відносинах з Україною не вдалося досягнути прогресу "навіть у найпростіших справах".

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що країна планує не пускати українців з "антипольськими поглядами". Зокрема людям, які демонстративно носять мундири СС "Галичина".

Також Ващиковський відмовився відвідати музей у Львові через переконання директора, що Польща 1918 року окупувала Західну Україну.

Заступник міністра культури Польщі Ярослав Селлін назвав очільника Українського інституту національної памяті Володимира В'ятровича "безвідповідальною особою з нав'язливими антипольськими ідеями".

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує європейську політику санкцій проти Росії і каже, що хоче покращувати відносини з Україною. Порошенко і Дуда узгодили проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі.