Україна відштовхує від себе одного з останніх союзників, - МЗС Польщі
"Ми не впевнені, чи залишається стратегічне партнерство з Польщею метою для Києва", - заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський в інтерв’ю Dziennik Gazetа Prawnа, інформує TVN 24.
Він висловив обурення з приводу того, що у відносинах з Україною не вдалося досягнути прогресу "навіть у найпростіших справах".
Нагадаємо, глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що країна планує не пускати українців з "антипольськими поглядами". Зокрема людям, які демонстративно носять мундири СС "Галичина".
Також Ващиковський відмовився відвідати музей у Львові через переконання директора, що Польща 1918 року окупувала Західну Україну.
Заступник міністра культури Польщі Ярослав Селлін назвав очільника Українського інституту національної памяті Володимира В'ятровича "безвідповідальною особою з нав'язливими антипольськими ідеями".
Президент Польщі Анджей Дуда підтримує європейську політику санкцій проти Росії і каже, що хоче покращувати відносини з Україною. Порошенко і Дуда узгодили проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі.
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