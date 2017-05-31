Україна відстає у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС

Україна імплементувала в своє законодавство лише 26 із запланованих 130 актів права ЄС

Україна значною мірою відстає від графіка виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, оскільки імплементувала в своє законодавство лише 26 із запланованих 130 актів права ЄС.

"Незважаючи на всі наші досягнення, ми багато в чому відстаємо від графіка виконання Угоди. Тут, очевидно, — складність роботи і уряду, і міністерств, і парламенту, і недосконалість наших бюрократичних процедур. Але я хочу нагадати, що європейська інтеграція перестає бути сферою міжнародних відносин України. Це, перш за все, внутрішні реформи в підзвітних кожному міністерству сферах", - повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час засідання Уряду.

Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що протягом трьох років дії цієї угоди з ЄС (у тимчасовому режимі застосування) наближення українського законодавства в повній мірі ні в одній сфері не відбулося.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв "довести до тахікардії" міністрів відомств, які не виконують завдання, передбачені Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Нагадаємо, що Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Президент України Петро Порошенко заявив, що російська влада намагалася зірвати процес підписання угоди про асоціацію між Європейським союзом і Україною.

З 2014 року Угода про асоціацію працювала в тимчасовому режимі.