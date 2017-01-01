Україна відзначає день народження Степана Бандери

Сьогодні українці святкують не лише настання нового 2017 року, а й день народження ідеолога українського націоналістичного руху - Степана Бандери.

Прихильники Бандери та Організації українських націоналістів зберуться на вулиці Володимирській о 18:00 та пройдуться до Майдану Незалежності. Організатори пообіцяли влаштувати фаєр-шоу, а перехожі зможуть побачити його біля станції метро "Хрещатик", інформує znaj.ua.

Факельна хода на честь Бандери стала традиційною для України в останні роки. Її проводять щорічно 1 січня, починаючи з 2014 року.

Українці святкують день народження головного символу націоналізму і в соцмережах. Дехто нагадує росіянам, що саме це свято є головним 1 січня, а не Новий рік.

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів, нині Калуського району Івано-Франківської області. Він був 7-м крайовим провідником ОУН, а після розколу організації - 1-м головою ОУНР. Помер націоналіст 15 жовтня 1959 року, коли йому було 50 років, у Мюнхені.

Нагадаємо, що Київська міськ адміністрація відхилила електронну петицію про перейменування проспекту Степана Бандери через масові фальсифікації під час голосування.