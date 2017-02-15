Україна відзначає річницю виведення військ з Афганістану
У цей день 28 років тому командуючий 40-ю армією обмеженого контингенту радянських військ в Афганістані генерал-лейтенант Борис Громов перетнув міст через річку Амудар'ю зі словами: "За мною не залишилося жодного радянського солдата", - повідомляє "112.ua".
Але насправді кілька тисяч радянських прикордонників і бійців спецназу залишалися в Афганістані ще до квітня 1989 року.
Безпосередньо сам висновок почалося 15 травня 1988 року. За цей час територію Афганістану покинули понад 100 тисяч військовослужбовців.
Війна в Афганістані тривала більше 9 років. Вона забрала життя понад 15 тисяч осіб, з них - 3360 українців.
За роки афганської війни 72 військовослужбовців були удостоєні звання Герой Радянського Союзу, 11 з них - українці.
Афганістан втратив близько 2-х мільйонів чоловік. Левова частка смертей припала на мирне населення, а саме жінок, дітей і літніх людей.
Незважаючи на виведення радянських військ, мир в Афганістані так і не настав. Після недовгого затишшя боротьба за владу між різними клановими групами розгорілася з новою силою. Особливої проблематичності ситуації додавали десятки тисяч тонн різноманітної зброї, що залишився після запеклого протистояння 1979-1989 років.
З новою силою громадянська війна в Афганістані спалахнула в 1992 році і фактично не припиняється і сьогодні.
15 лютого 2017 року, у зв'язку з Днем вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 28-й річниці виведення військ з Республіки Афганістан, з благословення Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, у всіх монастирях і парафіях Української Православної Церкви будуть вчинені панахиди за загиблими та померлими учасниками бойових дій.
Сьогодні президент України Петро Порошенко покладе квіти до меморіалу загиблим в Афганістані.
Нагадаємо, Міжнародний Комітет Червоного Хреста вирішив тимчасово припинити свою діяльність в Афганістані.
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