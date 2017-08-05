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Україна відзначила День пам'яті та примирення, – ФОТО

Україна відзначає цю дату разом з усім світом починаючи з 2015 року
Пам'ятні заходи 8 травня з нагоди Дня пам'яті і примирення в 2017 році пройшли по всій Україні.
Україна відзначила День пам Фото: unian.ua

Саме 8 травня 1945 року нацистська Німеччина оголосила про капітуляцію у Другій світовій війні. Україна відзначає цю пам'ятну дату разом з усім світом починаючи з 2015 року.


Фото: unian.ua


Фото: unian.ua

Як повідомляє УНІАН, у Києві 8 травня відбулося відкриття фотовиставки "Четверте покоління" на території Національного музею історії України в Другій світовій війні. Участь у заході взяв і президент України Петро Порошенко, який анонсував конкурс проекту Меморіалу воїнам АТО.


Фото: unian.ua


Фото: unian.ua


Фото: unian.ua

Також на відкритті фотовиставки були присутні ветерани Другої світової війни та учасники АТО на Донбасі.


Фото: unian.ua


Фото: unian.ua


Фото: unian.ua


Фото: unian.ua

Крім того, пам'ятні заходи до Дня пам'яті пройшли у Львові, Івано-Франківську, Дніпрі, Одесі, Харкові та інших містах.

У Кривому Розі влаштувавши парад військової техніки.


Фото: unian.ua


Фото: unian.ua


Фото: unian.ua


Фото: unian.ua

Нагадаємо, з нагоди Дня перемоги над нацизмом ветерани війни і жертви нацистських переслідувань у травні 2017 року отримають із держбюджету України понад 1,3 мільярди гривень.

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08 05 2017 19:45
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