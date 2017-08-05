Україна відзначила День пам'яті та примирення, – ФОТО
Саме 8 травня 1945 року нацистська Німеччина оголосила про капітуляцію у Другій світовій війні. Україна відзначає цю пам'ятну дату разом з усім світом починаючи з 2015 року.
Фото: unian.ua
Фото: unian.ua
Як повідомляє УНІАН, у Києві 8 травня відбулося відкриття фотовиставки "Четверте покоління" на території Національного музею історії України в Другій світовій війні. Участь у заході взяв і президент України Петро Порошенко, який анонсував конкурс проекту Меморіалу воїнам АТО.
Фото: unian.ua
Фото: unian.ua
Фото: unian.ua
Також на відкритті фотовиставки були присутні ветерани Другої світової війни та учасники АТО на Донбасі.
Фото: unian.ua
Фото: unian.ua
Фото: unian.ua
Фото: unian.ua
Крім того, пам'ятні заходи до Дня пам'яті пройшли у Львові, Івано-Франківську, Дніпрі, Одесі, Харкові та інших містах.
У Кривому Розі влаштувавши парад військової техніки.
Фото: unian.ua
Фото: unian.ua
Фото: unian.ua
Фото: unian.ua
Нагадаємо, з нагоди Дня перемоги над нацизмом ветерани війни і жертви нацистських переслідувань у травні 2017 року отримають із держбюджету України понад 1,3 мільярди гривень.
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