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Україна вперше потрапила в десятку найкращих тенісних країн Європи

Найсильнішою є Франція
Україна вперше в своїй історії потрапила в десятку найкращих тенісних країн Європи.
Україна вперше потрапила в десятку найкращих тенісних країн Європи Фото: firtka.if.ua

"Європейська тенісна Федерація (TENNIS EUROPE) підбила остаточні підсумки минулого року й склала щорічний рейтинг Націй. Якщо 2016 рік Україна завершила на 13 сходинці серед усіх країн, що представляють Старий Світ, то завдяки значним успіхам в 2017-му ми потрапили в Топ-10 найсильніших тенісних держав, посівши 8 місце", - повідомляє прес-служба Федерації тенісу України у Facebook.

Зазначається, що загальний рейтинг TENNIS EUROPE складається з чотирьох заліків: "Професійний теніс", "Юніорський теніс", "Ветеранський теніс" та "Теніс на візках".

У першій категорії Україна опинилася на 14 місці, в другій стала третьою, в третій – не потрапила до заліку, а в четвертій набрала лише 9 очок, але загалом Україна в рейтингу посіла восьме місце.

Топ-10 найсильніших тенісних держав: Франція, Росія, Німеччина, Чехія, Іспанія, Великобританія, Італія, Україна, Бельгія, Швейцарія.

Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна (четверта у світі) здобула перемогу в третьому колі Australian Open над співвітчизницею Мартою Костюк (521-ша) з рахунком 6:2, 6:2.

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19 01 2018 21:53
ТЕГИ: спорт, теніс
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