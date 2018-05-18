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Україна вперше програла Росії суперечку в СОТ

Арбітраж Світової організації торгівлі (СОТ) визнав порушення, допущені Україною при проведенні антидемпінгового розслідування стосовно аміачної селітри походженням з Росії
СОТ вже надіслала українській стороні попередній текст рішення, однак до офіційної публікації, яка очікується протягом найближчих тижнів, сторонам заборонено коментувати справу.
Україна вперше програла Росії суперечку в СОТ Фото: з відкритих джерел

"Текст даного рішення вже підготовлений; очікується, що про нього буде оголошено ближчим часом", - йдеться у статті.

"СОТ вимагає прибрати порушення. Це означає, що ми маємо провести нове антидемпінгове розслідування, причому на час його проведення не зупиняючи дію захисних мит. Дуже можливий варіант, що й після нового розслідування, проведеного з урахувань зауважень СОТ, вдасться довести факт демпінгу з боку РФ", -  зазначає "Європейська правда".

Антидемпінгове мито на нітрат амонію (аміачну селітру) походженням із РФ було запроваджене ще в 2014 року та має діяти до липня наступного року. 

В свою чергу Росія оскаржила українське рішення одразу після запровадження перших обмежень, тобто більш ніж два роки тому – експертну групу у справі DS 493 "Україна – антидемпінгові заходи щодо імпорту нітрату амонію" створили ще у березні 2016 року.

 
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18 05 2018 14:12
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