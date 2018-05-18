Україна вперше програла Росії суперечку в СОТ
"Текст даного рішення вже підготовлений; очікується, що про нього буде оголошено ближчим часом", - йдеться у статті.
"СОТ вимагає прибрати порушення. Це означає, що ми маємо провести нове антидемпінгове розслідування, причому на час його проведення не зупиняючи дію захисних мит. Дуже можливий варіант, що й після нового розслідування, проведеного з урахувань зауважень СОТ, вдасться довести факт демпінгу з боку РФ", - зазначає "Європейська правда".
Антидемпінгове мито на нітрат амонію (аміачну селітру) походженням із РФ було запроваджене ще в 2014 року та має діяти до липня наступного року.
В свою чергу Росія оскаржила українське рішення одразу після запровадження перших обмежень, тобто більш ніж два роки тому – експертну групу у справі DS 493 "Україна – антидемпінгові заходи щодо імпорту нітрату амонію" створили ще у березні 2016 року.
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