CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТетяна Петрова отримала допуск до Олімпіади-2018 після перерозподілу ліцензій у могулі - екстремальному виді спорту на лижах, у якому спробує поборотися за медалі й українка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна вперше з 1994 року на Олімпіаді буде представлена в могулі
Останній раз представниця України в могулі мала ліцензію в далекому 1994 році (Лиллегаммер)
Фото: vidomosti-ua.com
Українська фристайлістка Тетяна Петрова отримала олімпійську ліцензію в могулі. Про це повідомив її тренер Сергій Чміль на своїй сторінці у Facebook.
Останній раз представниця України в могулі мала ліцензію в далекому 1994 році (Лиллегаммер). Цією спортсменкою була Юлія Фоміних, яка зараз займає посаду державного тренера з фристайлу.
На цей момент Україна має 32 ліцензії: по 11 ліцензій - у біатлоні і лижних гонках, 5 - у санному спорті, 4 - у фігурному катанні, 1 - у скелетоні.
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26 01 2018 22:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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