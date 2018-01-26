Україна вперше з 1994 року на Олімпіаді буде представлена в могулі

Останній раз представниця України в могулі мала ліцензію в далекому 1994 році (Лиллегаммер)

Тетяна Петрова отримала допуск до Олімпіади-2018 після перерозподілу ліцензій у могулі - екстремальному виді спорту на лижах, у якому спробує поборотися за медалі й українка.

Українська фристайлістка Тетяна Петрова отримала олімпійську ліцензію в могулі. Про це повідомив її тренер Сергій Чміль на своїй сторінці у Facebook.

Останній раз представниця України в могулі мала ліцензію в далекому 1994 році (Лиллегаммер). Цією спортсменкою була Юлія Фоміних, яка зараз займає посаду державного тренера з фристайлу.

На цей момент Україна має 32 ліцензії: по 11 ліцензій - у біатлоні і лижних гонках, 5 - у санному спорті, 4 - у фігурному катанні, 1 - у скелетоні.