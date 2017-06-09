Україна вперше з 2013 року готується випустити євробонди, - Financial Times

Україна вперше з 2013 року готується вийти на ринок доларових облігацій.

Україна розміщувала євробонди в 2013 році. Через проблеми з економікою після анексії Росією Криму, військової агресії і окупації частини Донбасу, в 2015 році Україна була змушена провести реструктуризацію євробондів на $ 14,3 млрд і 0,6 млрд євро. Втрати інвесторів склали близько 20%, повідомляє Financial Times.

Росія відмовилася від реструктуризації так званих "бондів Януковича" на $ 3 млрд, викуплених в кінці 2013 року. У грудні 2015 року уряд України ввів мораторій на виплату боргу. Росія звернулася в міжнародний арбітраж.

Високий суд Лондона в березні цього року схвалив розгляд позову Росії до України за прискореною процедурою. Суд відкинув усі аргументи України. В тому числі, з країни-агресора були зняті звинувачення в політичному тиску на Україну. У червні була подана апеляція. В кінці липня суд Лондона задовольнив клопотання України про призупинення виконання рішення по єврооблігаційного боргу перед Росією.