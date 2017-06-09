Україна вперше з 2013 року готується випустити євробонди, - Financial Times
Україна розміщувала євробонди в 2013 році. Через проблеми з економікою після анексії Росією Криму, військової агресії і окупації частини Донбасу, в 2015 році Україна була змушена провести реструктуризацію євробондів на $ 14,3 млрд і 0,6 млрд євро. Втрати інвесторів склали близько 20%, повідомляє Financial Times.
Росія відмовилася від реструктуризації так званих "бондів Януковича" на $ 3 млрд, викуплених в кінці 2013 року. У грудні 2015 року уряд України ввів мораторій на виплату боргу. Росія звернулася в міжнародний арбітраж.
Високий суд Лондона в березні цього року схвалив розгляд позову Росії до України за прискореною процедурою. Суд відкинув усі аргументи України. В тому числі, з країни-агресора були зняті звинувачення в політичному тиску на Україну. У червні була подана апеляція. В кінці липня суд Лондона задовольнив клопотання України про призупинення виконання рішення по єврооблігаційного боргу перед Росією.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат