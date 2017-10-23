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Україна впевнена у врегулюванні конфлікту на Донбасі з введенням миротворців, - Єльченко

Раніше Порошенко заявив про те, що більшість країн ООН підтримують ідею введення миротворців на Донбас
Раніше Порошенко заявив про те, що більшість країн ООН підтримують ідею введення миротворців на Донбас.
Україна впевнена у врегулюванні конфлікту на Донбасі з введенням миротворців, - Єльченко Фото: en.wikipedia.org

Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

"Ми твердо переконані в тому, що всеосяжне врегулювання конфлікту може бути досягнуто за умови розгортанні миротворчої місії ООН", - заявив Єльченко в Twitter.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс підтримує український варіант розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Раніше  Сполучені Штати Америки підтримали пропозицію України щодо введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Як відомо,  5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Однак проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.

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23 10 2017 22:34
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