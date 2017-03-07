Україна встановила рекорд по експорту зернових

У 2016/2017 маркетинговому році (липень-червень), який завершився 30 червня, Україна експортувала 43,8 млн тонн зернових, що є абсолютним рекордом для країни.

"Рекордний урожай попереднього року - 66 млн тонн - сформував ресурс для експорту на рівні 43,8 млн тонн, що є історичним максимумом для України. Позитивна динаміка спостерігалася і в рекордному експорті борошна - 369,4 тис. тонн, що свідчить про поступову переорієнтацію експортерів на поставку продукції з більш високою доданою вартістю", - повідомляє сайт Мінагрополітики.

Нагадаємо, що за чотири місяці 2017 року в експорті готової продукції з України до країн ЄС з’явилося 39 нових товарних позицій у порівнянні з чотирма місяцями 2016 року.

Варто відзначити, що Європарламент проголосував за збільшення квот на мед, кукурудзу, ячмінь, овес, крупи та оброблене зерно, виноградний сік з України.

Від 22 травня для України офіційно став відкритим ринок Китаю для експорту яловичини.