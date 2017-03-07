Україна встановила рекорд по експорту зернових
"Рекордний урожай попереднього року - 66 млн тонн - сформував ресурс для експорту на рівні 43,8 млн тонн, що є історичним максимумом для України. Позитивна динаміка спостерігалася і в рекордному експорті борошна - 369,4 тис. тонн, що свідчить про поступову переорієнтацію експортерів на поставку продукції з більш високою доданою вартістю", - повідомляє сайт Мінагрополітики.
Нагадаємо, що за чотири місяці 2017 року в експорті готової продукції з України до країн ЄС з’явилося 39 нових товарних позицій у порівнянні з чотирма місяцями 2016 року.
Варто відзначити, що Європарламент проголосував за збільшення квот на мед, кукурудзу, ячмінь, овес, крупи та оброблене зерно, виноградний сік з України.
Від 22 травня для України офіційно став відкритим ринок Китаю для експорту яловичини.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків